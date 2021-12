Professora que sofreu parada cardíaca após 3 cirurgias plásticas morre em Santa Catarina

Após uma semana internada, a professora Roberta Lopes dos Passos, 35, morreu por volta das 22 horas dessa quinta-feira (23), por falência múltipla de órgãos, segundo a família. A docente estava hospitalizada devido a complicações após três cirurgias plásticas realizadas em um hospital de Tijucas, a 50 quilômetros de Florianópolis (SC). As informações são do portal UOL.

"O céu, hoje, ganhou mais um anjo, só que o melhor deles, o mais divertido. Fica seu legado minha parceira de vida, que dividimos alegrias, prazeres e conhecimentos", comentou o marido da paciente, Leandro Akajhdfud, 35. Ele e Roberta tiveram dois filhos juntos, de seis e três anos.

Para o pai, contar sobre a morte da mãe aos filhos será o momento mais doloroso, mas "Nossos filhos sempre saberão a mãezona que você foi para eles. Me conforta saber que estás ao lado de Deus, descanse em paz", disse Akajhdfud.

Cirurgias

Roberta, que trabalhava na rede pública de ensino de Balneário Camboriú (SC), aproveitou o recesso escolar para realizar uma mamoplastia em razão de dores nas costas. Além do procedimento, ela fez, também, uma abdominoplastia e uma lipoaspiração. As cirurgias ocorreram em 15 de dezembro.

Horas após os procedimentos, a professora reclamou de dores fortes na região das costelas. Conforme a família, ela teve uma hemorragia e chegou a sofrer uma parada cardíaca no dia seguinte.

Posteriormente, a educadora ainda precisou de transfusão de sangue, necessitando de transferência para o Hospital do Coração de Balneário Camboriú. Lá, ela permaneceu em estado grave.

Negligência médica

Os familiares da paciente acreditam que os eventos se deram por negligência médica, possivelmente no período pós-operatório, realizado no Hospital São José, de Tijucas. "Para nós, está claro que houve negligência. Não sabemos quem são, mas há culpados pela morte dela", lamentou o marido.

Responsável pelos procedimentos, o cirurgião plástico Dr. Sérgio Keinert afirmou ao UOL, nessa quinta, que ele e a equipe assistencial do Hospital São José se solidarizam com a família.

Segundo ele, toda a cirurgia se deu em absoluta normalidade. Ainda de acordo com o médico, não foram identificadas intercorrências graves na paciente nas visitas no pós-operatório.

O profissional de saúde também destacou que foram realizados os procedimentos necessários e a transferência dela para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após receber a informação de que a professora não estava bem. "Sempre que solicitado, presto informações e assistência necessária no que se refere às cirurgias por mim realizadas", disse.

O marido da paciente chegou a registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso, pedindo que as circunstâncias que levaram a esposa à morte fossem apuradas.

Segundo o advogado da família, com a morte da professora, o caso passa a ser investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, conforme o portal G1.

Até a manhã desta sexta-feira (24), o corpo permanecia no Instituto Médico Legal (IML), no qual passou por autópsia. O sepultamento de Roberta ocorre nesta tarde, no Cemitério da Fazenda, em Itajaí (SC).