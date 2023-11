Prédio desaba em Gramado (RS) após rachaduras surgirem nas ruas da cidade

Um prédio que estava isolado desabou, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, no começo da manhã desta quinta-feira (23). Segundo informações da Prefeitura da Cidade, o prédio localizado na Ladeira das Azaleias caiu "por colapso estrutural e devido ao grande volume de chuvas". O local estava isolado desde sábado (18).

Não houve vítimas. O prédio caiu dentro do próprio terreno, no bairro Três Pinheiros, que foi evacuado após aparecerem rachaduras no solo. No sábado, cerca de 110 famílias foram removidas da região.

Legenda: Bairro de Gramado foi isolado após rachaduras surgirem no solo Foto: Bruno Stoltz/Facebook Prefeitura de Gramado

Nesta quinta-feira, a Prefeitura alertou que "a instabilidade do solo segue, e o episódio do colapso é apenas uma das situações de risco". A área segue isolada. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, decretou situação de emergência na cidade.

"A Administração Municipal, por meio da Defesa Civil e todas as suas secretarias, segue trabalhando com determinação para auxiliar a população gramadense nas demandas. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam em conjunto com a Prefeitura", informou a Prefeitura.