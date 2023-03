Prédio de SP vira alvo de operação após centenas de celulares roubados emitirem alertas para o local

O médico Henrique Lopes Pinho viralizou nas redes sociais no último domingo (26) após divulgar uma localização com diversos alertas de celulares furtados em São Paulo. A descoberta dele, que é do Rio Grande do Sul, ocorreu por conta do rastreio de um aparelho de um amigo, furtado durante o festival Lollapalooza.

Em post no Twitter, com mais de 10 mil curtidas, ele contou que percebeu um fato em comum nos furtos: a geolocalização onde o celular do amigo apareceu possuía comentários de centenas de outras vítimas cujos celulares foram parar no mesmo imóvel, localizado na região da Cracolândia, em SP.

Com a repercussão do caso, informações divulgadas pelo portal g1 dão conta de que a Polícia Civil realizou uma operação para prender receptadores de celulares na região central da cidade, encontrando diversos aparelhos e algumas carcaças. O celular do amigo de Henrique, assim como outros, estava na Rua Guaianazes, número 56.

"Fui dar um Google no nome desse local e o resultado foi esse daqui: um monte de gente falando que o celular que foi furtado deles foi aparecer justamente nesse local. Não feliz, eu levei isso para o Twitter e aí mais gente apareceu que teve o celular furtado em São Paulo e o celular foi parar exatamente no mesmo lugar", disse o médico no início da publicação.

Logo em seguida, ele questionou o motivo pelo qual nenhuma medida havia sido tomada até o momento. "Cara, claramente a polícia sabe o que que é isso. Claramente a polícia sabe que esse é um local de receptação de itens que foram furtados e ninguém faz p* nenhuma", finalizou.

Operação e apreensões

Segundo o portal g1, a operação com alvo nos receptadores de celulares ocorreu na última terça-feira (28) e teve entre os alvos de mandados de busca e apreensão o prédio que fica na Rua Guaianazes, identificado como residencial.

Como resultado, um homem foi preso e foram apreendidos 53 aparelhos celulares, 130 carcaças de aparelhos celulares, além de iPads. Conforme o portal, a empresa administradora do prédio não se pronunciou sobre o caso até o momento.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a investigação dos casos ficou a cargo da 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) e outras ocorrências na área externa estão sendo investigadas pelo 48º Distrito Policial (Cidade Dutra).