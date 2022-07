Policial que atirou em tesoureiro do PT é transferido de hospital; estado de saúde é grave

O policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu foi transferido de hospital na noite dessa segunda-feira (11). Jorge Guaranho foi levado do Hospital Municipal de Foz para o Hospital Ministro Costa Cavalcante.

A informação foi confirmada à RPC pela unidade de saúde para onde o policial foi. O motivo da transferência não foi informado pela instituição.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o estado de saúde do policial é grave, porém estável.

O bolsonarista é policial penal federal e foi ferido pelo próprio tesoureiro, que é guarda municipal e reagiu após ter sido baleado.

Prisão preventiva

Na segunda-feira (11), a Justiça decretou a prisão preventiva do policial. Ele é acusado de matar Marcelo Arruda na madrugada deste domingo (10) na própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O guarda municipal chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Legenda: O guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Marcelo Aloizio de Arruda deixa esposa e quatro filhos Foto: Divulgação Prefeitura de Foz do Iguaçu

Ao ser atingido por Guaranho, Arruda, que estava armado, revidou e atingiu o policial. Ele está internado em estado grave, sedado e intubado no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (PR).

Conforme o último boletim de ocorrência do caso, divulgado pelo G1, Guaranho chegou ao local de carro, acompanhado por uma mulher e um bebê. Em postagens recentes no Facebook, o policial penal mostra um recém-nascido, que os amigos na rede social identificam como sendo filho dele.

Ainda segundo Boletim de Ocorrência, o policial penal desceu do carro, armado, gritando: "Aqui é Bolsonaro!". Nas redes sociais, as publicações dele tratam principalmente de apoio ao presidente ou a aliados de Jair Bolsonaro.

Em uma publicação de junho de 2021, Guaranho aparece ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente.