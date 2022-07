Jorge Guaranho, apoiador de Bolsonaro que matou tesoureiro do PT, já foi preso por ofender PMs

Jorge José da Rocha Guaranho, suspeito de matar o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, já foi preso por desacato em junho de 2018, após ofender policiais militares no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Segundo o registro de ocorrência ao qual a TV Globo teve acesso, dois PMs atenderam uma denúncia de perturbação do sossego em uma casa na Estrada do Limoeiro, em Guapimirim, cidade na Baixada Fluminense.

Ao chegarem, foram recebidos por Guaranho, que se apresentou como policial federal, ao invés de policial penal federal, e segundo o registro de ocorrência, passou a ofender o capitão identificado como Jorge: "Oficial de m..., capitão de m....".

Segundo os policiais, o sargento Maia também foi desacatado: "Praça baba-ovo e praça m...", diz o texto do registro. Diante dos xingamentos, os PMs deram voz de prisão a Guaranho.

Ainda conforme descrito na ocorrência, Gauranho se negou a acompanhar os policiais, estava muito "arredio" e "muito alterado", e teve que ser algemado e colocado na viatura "fazendo o uso necessário progressivo da força".

Morte em festa de aniversário

Marcelo Arruda morreu na madrugada deste domingo (10) após ser baleado por Guaranho na própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O guarda municipal chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao ser atingido por Guaranho, Arruda, que estava armado, revidou e atingiu o policial. Ele está internado em estado grave, sedado e intubado no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (PR).

Legenda: Marcelo Arruda era guarda municipal há 28 anos Foto: Arquivo Pessoal

Conforme o último boletim de ocorrência do caso, divulgado pelo G1, Guaranho chegou ao local de carro, acompanhado por uma mulher e um bebê. Em postagens recentes no Facebook, o policial penal mostra um recém-nascido, que os amigos na rede social identificam como sendo filho dele.

Ainda segundo Boletim de Ocorrência, o policial penal desceu do carro, armado, gritando: "Aqui é Bolsonaro!". Nas redes sociais, as publicações dele tratam principalmente de apoio ao presidente ou a aliados de Jair Bolsonaro.

Em uma publicação de junho de 2021, Guaranho aparece ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente.