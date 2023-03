Polícia investiga sequestro de coronel do Exército em SP; vítima teria feito transferência via Pix

Um coronel da reserva do Exército foi localizado por policiais militares, nesta terça-feira (14), após ser sequestrado. O caso aconteceu quando a vítima se deslocava de Jundiaí para Cajamar, cidades de São Paulo, para visitar um amigo.

Segundo as informações do Uol, o militar foi forçado a realizar transferências via Pix. Ele foi localizado perto do quilômetro 5 da rodovia Rodoanel, na capital paulista. O carro da vítima foi encontrado na Zona Norte de São Paulo.

À TV Globo, a Polícia informou que o homem estava desaparecido desde sábado (11).

Conforme a Polícia Militar, dois suspeitos foram identificados após o rastreio das transferências bancárias suspeitas. Um deles é um adolescente que seria o destinatário das transferências.

Policiais utilizaram helicóptero e cães farejadores para encontrar o local do cativeiro, que ainda não foi localizado.