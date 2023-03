Homem é preso em flagrante por importunar sexualmente criança em supermercado de Minas Gerais

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante após ser flagrado importunando sexualmente uma criança de 9 anos, em um supermercado em Congonhas, Minas Gerais, no domingo (12). Câmeras de segurança registraram a ação criminosa do suspeito.

Nas imagens, é possível observar que o indivíduo observa a vítima, que está de costa para ele, olhado alguns produtos nas prateleiras do corredor do estabelecimento. Enquanto a mãe da garota se afasta para escolher algumas mercadorias, o investigado se aproxima da menina e a abraça por trás e a assedia. Segundos depois, a responsável percebe a ação e aborda o homem, que solta a vítima e se retira do local.

Em depoimento, a mulher relatou que ficou desesperada e começou a xingar o homem e dizer que acionaria a polícia. Em resposta, ele teria pedido para que ela não o fizesse e fugiu. As informações são do portal Uol.

O suspeito foi encontrado em um bar, no Centro da cidade, por agentes de segurança e preso em flagrante. Ele foi encaminhado para o Plantão da Delegacia de Conselheiro Lafaiete.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e enviado para o sistema prisional, onde deve permanecer à disposição da Justiça. "Considerando a natureza do fato, a investigação segue sob sigilo", detalhou a corporação ao portal Uol.

Histórico de importunações sexuais

A Polícia Militar declarou que, ao consultar o sistema segurança pública, verificou que o suspeito acumula outros casos de importunações. A instituição disse que um deles indica que, há alguns anos, ele tentou aliciar crianças e adolescentes em parques e escolas.

Na abordagem, ele oferecia balas ou deixava dinheiro cair no chão para que os menores de idade pegassem a quantia e o entregasse. Nesse momento, ele fazia propostas para obter vantagens sexuais.

Em 2018, ele foi preso na cidade mineira de Ouro Branco, após se masturbar em frente uma mulher no interior de um ônibus. Ele respondeu o crime em liberdade.

No mesmo ano, ele foi novamente preso, mas em Belo Horizonte, por tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos. Pelo caso, ele cumpriu pena de maio a dezembro daquele ano.

Em 2021, ele voltou a ser preso em flagrante, dessa vez em Juiz de Fora, após supostamente ter acaricida a região íntima de uma criança de 10 anos. Ele cumpriu pena entre setembro do mesmo ano e agosto de 2022.

As prisões e penas foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).