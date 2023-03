Homem é preso em flagrante após obrigar mulheres a ter relações sexuais com cachorros

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a animais e violência psicológica, nesta segunda-feira (13), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Conforme o g1, o suspeito também é investigado por forçar três ex-companheiras a terem relações sexuais com o cachorro dele, da raça american bully.

O animal passou por um exame veterinário, que identificou nele sinais de violência sexual.

Além disso, ele ainda filmava a prática e divulgava as imagens. Por isso, um celular e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos pelos policiais.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Depoimento de ex-companheira

Uma das mulheres, que foi casada com ele por três anos, declarou à Polícia Civil que ganhou o cachorro do suspeito. Porém, pediu o divórcio devido ao crime de zoofilia e pela violência doméstica.

O ex-marido enviou imagens dele fazendo sexo com o cachorro. Posteriormente, ela buscou as ex-companheiras, que relataram saber das práticas do suspeito com outros animais. Ainda em depoimento, disse que ele matava os cães depois.

Uma cadela da raça pitbull chegou a ter constantes sangramentos na parte íntima.

Ao todo, o homem registra mais de 15 registros de ocorrência.