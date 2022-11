Polícia Federal prende seis suspeitos de participação em atos antidemocráticos no Pará

A Polícia Federal (PF) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (24), contra suspeitos de bloquearem rodovias e confrontarem policiais rodoviários, na BR-163, em Novo Progresso, no Pará. Até o fim da manhã de hoje, seis pessoas foram presas. As informações são do G1.

Após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), esses grupos antidemocráticos passaram a realizar bloqueios ilegais nas estradas para se manifestar contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e pedir por uma intervenção das Forças Armadas.

Em nota enviada ao G1, a PF informou que “as medidas judiciais determinadas contra os investigados têm como pressuposto a provável existência de associação criminosa voltada para a prática de diversos delitos”.

Dentre eles, acrescenta o texto, constrangimento ilegal; dano qualificado; atentado contra a liberdade de trabalho; desobediência e desacato, além dos mencionados inicialmente.

Ainda conforme o portal, no período dos ataques, entre o fim de outubro e o começo de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que “os manifestantes optaram” por atacá-la, tendo sido necessário fazer o “uso progressivo da força”. Sobre as prisões de hoje, o órgão preferiu não se manifestar.

Atos antidemocráticos

De acordo com o G1, o ataque ocorreu em 7 de novembro último, com disparos de armas de fogo e de rojões. Policiais também foram atacados com pedradas. Algumas viaturas foram atingidas com tiros.

A operação foi batiza de "163 Livre".