Pai que tentava levar filho a cirurgia no olho discute com manifestantes em rodovia do MT; vídeo

Um pai que tentava levar o filho de nove anos para uma cirurgia oftalmológica, em Cuiabá (MT), foi impedido de passar por manifestantes que bloqueiam trecho da BR-163, na cidade de Sorriso. A cena foi registrada em vídeo, na noite da última segunda-feira (21), e mostra os apelos do homem para tentar passar. As informações são do jornal O Globo.

Eder Rodrigues Boa Sorte é morador de Sorriso e conseguiu a cirurgia para o filho após uma batalha judicial. O menino sofreu um acidente na escola e já passou por uma cirurgia, mas agora precisa de outro procedimento para tentar recuperar a visão e não perder o globo ocular.

O trabalhador autônomo disse que sabia dos protestos, mas imaginava que estivessem sendo parados apenas caminhoneiros. Um dos envolvidos no bloqueio chegou a dizer para o pai seguir a pé e que não se importava se o filho dele ficasse cego.

"Estávamos tentando marcar essa cirurgia há uns três meses, porque tem poucos especialistas nessa área. Mostrei os documentos da cirurgia, mas não quiseram saber e um deles já puxou um facão. Me exaltei quando expliquei que meu filho poderia perder o globo ocular e um deles falou: 'que fique cego'", afirmou Eder ao O Globo.

O outro filho de Eder, de 10 anos, estava com ele no momento da discussão e, com medo, chegou a pedir para o pai desistir, enquanto alguns manifestantes gritavam. O apelo da criança foi registrado no vídeo.

Eder e a família acabaram pegando um caminho alternativo, no meio de uma lavoura, até sair em um trecho a aproximadamente um quilômetro do ponto onde foi barrado. A cirurgia do filho dele está marcada para esta quarta-feira (23).

Pontos liberados após força-tarefa policial

O trecho por onde Eder tentou passar e outros pontos de bloqueio no Estado foram liberados nessa terça-feira (22), após uma força-tarefa policial, que desmontou todas as barreiras e dispersou os manifestantes, contrários ao resultado da eleição presidencial.

Os últimos bloqueios registrados em Mato Grosso foram marcados por atos de vandalismo, incêndios em carretas e na base da concessionária Rota do Oeste, que administra trecho da BR-163.