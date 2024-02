Polícia diz que jovem que matou o pai e tentou matar a mãe em SC prometeu recompensa a amigo

O jovem de 18 anos que confessou ter matado o pai a facadas na última segunda-feira, em Indaial, no Vale do Itajaí, Santa Catarina, segundo a Polícia, propôs o pagamento de R$ 50 mil reais e mais um veículo do casal para que um amigo o ajudasse a executar as mortes dos pais.

Segundo informações da investigação, o plano de morte dos pais já era articulado há aproximadamente dois meses. A motivação apontada pelo autor do crime teria sido desentendimentos e mágoas dos pais.

Em comunicado oficial, a Polícia afirmou que "o crime foi arquitetado e executado pelo próprio filho do casal, na companhia de um amigo". Além do planejamento do crime, o filho também confessou a proposta do pagamento de uma recompensa ao coautor.

Tentativa de matar a mãe

No dia que matou o pai, o jovem também tentou matar a mãe, que sobreviveu e foi levada a um hospital, onde se recupera. Os dois estavam dormindo no quarto.

A crueldade do crime chama a atenção, segundo o delegado Filipe Martins Alves Pereira, que investiga o caso, pois além do filho ter arquitetado tudo, ter planejado e prometido uma recompensa, ele ainda é o próprio executor do pai e golpeou a mãe no momento dos fatos.

Na quinta-feira, ele e um amigo, coautor do crime, foram presos. A Polícia Civil segue as investigações "para a total elucidação do caso".

Segundo relato do delegado, o jovem, filho único, trabalhava na empresa do pai, uma metalúrgica, e não aceitava ser tratado pelos pais como "um mero empregado".