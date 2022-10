Polícia descarta que brasileira que acusou Yasmin Brunet de tráfico esteja desaparecida nos EUA

A hipótese de desaparecimento da jovem Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, que afirmou ter fugido de um cativeiro nos Estados Unidos, foi descartada pela Polícia Civil.

Segundo o G1, os investigadores derrubaram essa suposição logo após as primeiras diligências da denúncia do sumiço, o contato com a Polícia Federal e as imagens publicadas por ela nas redes sociais.

A única denúncia com apuração em andamento é a de que Letícia teria sido abusada sexualmente pelo pai aos 15 anos. Até agora, a polícia ouviu os pais da jovem e outras testemunhas.

Suposto desaparecimento

Autoridades brasileiras e norte-americanas passaram a investigar o paradeiro de Letícia Maia após a família denunciar que ela estaria sendo mantida em cárcere privado nos EUA pela influenciadora Kat Torres.

Ela tinha sido vista pela família em abril deste ano, quando procurou os pais em busca de documentos. Após ela retornar aos EUA, os parentes acionaram a polícia.

Desde o suposto sumiço, a primeira vez que os pais tiveram informações da filha foi no último dia 18 de outubro, ocasião em que ela publicou um vídeo nas redes sociais com aparência abatida e falas desconexas.

No vídeo em questão, Letícia alegou que a modelo e atriz Yasmin Brunet estaria envolvida em seu sequestro e tráfico humano. Nessa quarta-feira (26), Brunet prestou queixa contra a jovem por calúnia, difamação e ameaça.