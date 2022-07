Polícia Civil do Paraná termina análise de vídeos da morte do tesoureiro do PT

A Polícia Civil do Paraná terminou a análise das imagens do assassinato do guarda municipal de Foz do Iguaçu e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. O petista foi baleado pelo policial penal Jorge Guaranho, no ultimo fim de semana. As informações são do Metrópoles.

A corporação e a Secretaria de Segurança Pública informam que uma equipe de investigação conduz diligências complementares, após 18 oitivas que investigam o caso. Foram ouvidas pelas autoridades testemunhas do homicídio e familiares da vítima.

Assassinado na própria festa de aniversário

Marcelo Arruda morreu na madrugada do domingo (10) após ser baleado por Guaranho na própria festa de aniversário. O guarda municipal chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao ser atingido por Guaranho, Arruda, que estava armado, revidou e atingiu o policial. Ele permanece internado em estado grave no Hospital Ministro Costa Cavalcante, sem previsão de alta. O policial penal tem prisão preventiva decretada, para quando deixar a unidade de saúde.

Na última terça-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) ligou para familiares de Arruda que são seus apoiadores. Na ligação, ele disse que a esquerda vem tentando colocar a culpa da morte nele. Testemunhas disseram que, antes do assassinato, Guaranho invadiu o local gritando palavras de apoio ao presidente.