PM é preso após assediar atendentes de pedágio durante atendimento no Rio

Um policial militar foi preso após assediar atendentes de pedágio na BR-101, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no último domingo (3). Ele mostrou o pênis e se masturbou durante passagem em dois equipamentos, e foi flagrado por câmeras de segurança.

Uma das atendentes aparece contando dinheiro enquanto o agente de segurança, identificado como Rafael do Amaral de Paula, pratica o ato libidinoso. As informações são do Uol .

O PM foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levado ao 72º DP no Rio, após as funcionárias o denunciarem.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) instaurou um inquérito contra o agente. Em nota, a corporação disse que "repudia veementemente" os atos do policial e diz que a corregedoria acompanha o caso.

Veja também

Três funcionários assediados

A Arteris Fluminense, administradora da BR-101, informou que três funcionários foram importunados sexualmente pelo PM. A empresa disse que presta "assistência aos colaboradores e repudia veementemente essa situação".

"A Arteris Fluminense confirma que três arrecadadores, no exercício de suas funções em praças de pedágio, foram expostos no domingo (3) a atos obscenos por parte de um usuário da BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As autoridades foram acionadas e deram andamento à ocorrência", diz nota.