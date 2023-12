Grupo suspeito de furtar apartamento alugado em plataforma de hospedagem é preso em Minas Gerais

Suspeitos de furtarem um apartamento alugado pela plataforma de hospedagem Airbnb, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram presos no último sábado (2). Um jovem de 18 anos, que seria o líder do bando, segue foragido.

A dona do local, que pediu para não ser identificada, revelou que os quatro suspeitos pernoitaram no apartamento usando cocaína e deixaram vários móveis prontos para serem levados.

A chave do local foi entregue pela mãe da vítima a um homem chamado Elias, que alugou o apartamento, mas o nome dele não consta na lista de suspeitos. O item foi colocado em uma árvore para que a mudança fosse realizada.

Prisão dos suspeitos

Os agentes foram à residência no último sábado (2) e se depararam com três homens retirando os móveis do local. A Polícia Militar, os suspeitos informaram que foram contratados para realizar o frete dos itens e o responsável estaria a caminho do local.

Um dos suspeitos ainda mostrou aos policiais um pix feito por um jovem de 18 anos que havia contratado o serviço.

Os agentes foram ao local de entrega e encontraram um homem de 31 anos que esperava pelos móveis. O suspeito tem antecedentes criminais por formação de quadrilha, além de ser considerado de alta periculosidade.

O homem de 31 anos informou aguardar a entregada a pedido de um primo, de 23 anos. Os agentes foram a casa do familiar do outro suspeito e localizaram uma televisão e ar-condicionado que pertencia à vítima, enrolados em um lençol.

Quase todos os móveis foram recuperados. Contudo, a proprietária não avalia alugar novamente o apartamento.