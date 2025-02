Piloto, vítima de acidente de avião em SP, tinha 77 anos e formou família de aviadores

Nelson e Vivien Ponzoni, 77 anos e 74 anos, respectivamente, são as vítimas da queda de um avião de pequeno porte em Quadra, no interior de SP, neste sábado (15). Eles moravam em São Paulo e tinham casa de veraneio na região.

Ele era piloto com mais de 50 anos de experiência. Trabalhou nas extintas empresas Varig e Vasp e era conhecido no ramo da aviação. Vivien era psicóloga e professora. O casal deixa três filhos.

A história de Nelson na aviação inicia contrariando os pais. Há quatro anos, ele contou sobre a carreira em uma entrevista ao programa Porta de Hangar, no YouTube.

Na época, ele disse que a família inteira era contra a sua escolha profissional, pois não tinha status ou pagava tão bem quanto as carreiras de médico, advogado ou engenheiro.

No início da atuação ele foi piloto freelancer até conseguir emprego nas grandes companhias aéreas da época. Profissionalmente, pilotou aeronaves de grande porte como o Boing 747, conhecido como Jumbo.

Diferente de seus pais, apaixonado pela profissão, Nelson influenciou os filhos. Um é piloto da Gol, outro é copiloto na Qatar Airways, e a filha fez engenharia aeronáutica e atua numa companhia aérea.

Após se aposentar, Nelson manteve o amor e a propriedade de aviões pequenos.

O que se sabe do avião

A aeronave era um modelo experimental, ou seja, não foi feita por uma grande fabricante. Ela já tinha sofrido um acidente, sem vítimas, em 2019. De acordo com a Defesa Civil, o avião particular era do modelo CT-U e tinha decolado do Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ) para realizar um voo pela região e pousar no mesmo local de partida.

Legenda: Modelo CT Super, da Flight Design, similar ao avião que caiu em Quadra Foto: Divulgação/Flight Design

O veículo estava regularizado no nome de Nelson José Ponzoni e tinha autorização para realizar voos durante o dia. No site da Flight Design, o modelo mais simples do CT, similar ao que caiu em Quadra, é vendido por cerca de R$ 553 mil.

A atuação de Vivien

Vivien Bonafer Ponzoni era psicóloga, psicodramatista pelo Instituto Sedes Sapientiae, didata e supervisora pela Federação Brasileira de Psicodrama (Febrap). Além disso, tornou-se terapeuta de família e casal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC‑SP).

O que se sabe sobre o acidente