Piloto de motocross morre ao saltar rampa em campeonato em MT; veja vídeo

Um piloto de motocross morreu neste domingo (26) após sofrer uma queda no campeonato '4ª Etapa do Motocross Estadual', realizado em Juara, município do Mato Grosso. Weliton Carvalho da Silva, de 32 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As informações são do G1. (Confira no vídeo abaixo)

O acidente aconteceu na última volta do campeonato. Weliton saltava uma rampa quando caiu na pista. Imagens da transmissão do evento mostram o momento do acidente.