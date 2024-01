Personal trainer de 31 anos morre após sentir mal-estar no PR: 'Estava tudo bem'

Após sentir mal-estar no estômago, um personal trainer sofreu um infarto e faleceu, em Ponta Grossa, interior do Paraná, no último sábado (30). De acordo com a família de Danilo de Campos, de 31 anos, ele tinha uma rotina saudável e não apresentava problemas de saúde, tendo realizado check-up cardíaco recentemente.

Ouvida pelo G1, a viúva do personal, Daniela Kunh, revelou que, horas antes da fatalidade, o marido chegou a procurar atendimento médico em uma unidade hospitalar, relatando mal-estar na região do estômago.

Mais tarde, a família teria sido informada de que o incômodo estomacal seria um reflexo de perturbações no coração, que estava muito acelerado.

Além da esposa, Danilo também deixa um enteado de seis anos.

ROTINA SAUDÁVEL

A partida do personal trainer deixou a família abismada, já que, de acordo com os parentes, Danilo mantinha uma vida saudável, com direito a dieta controlada e treinos frequentes. Ele, inclusive, teria realizado exames cardíacos recentemente.

“Levava uma vida extremamente saudável, havia feito uma consulta de rotina com o cardiologista há 6 meses para exames de check-up e estava tudo bem. Ele fazia dieta orientada por um nutricionista, treinava musculação seis vezes na semana e fazia 'cardio' em jejum diariamente ao acordar", contou Daniela.