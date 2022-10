Par de Havaianas é vendido por R$ 531 no site de luxo Farfetch e gera repercussão

Um par de Havaianas vendido a R$ 531 no site de moda de luxo Farfetch surpreendeu usuários nas redes sociais e gerou uma repercussão negativa. O valor é mais de dez vezes mais alto que o cobrado no site oficial da marca: R$ 47,99.

O modelo que causou o espanto é um dos mais clássicos da empresa, o branco com as cores e a bandeira do Brasil. "Farfetch vendendo havaiana branca por 500 reais. Eu não estou acreditando nisso", escreveu um internauta no Twitter.

Legenda: O preço elevado chocou internautas Foto: Reprodução

O preço final do chinelo, com frete de R$ 99, é ainda mais caro: R$ 630. Na página do frete é informado que o calçado será enviado dos Emirados Árabes. Há ainda outras havaianas com preços de R$ 694, R$ 595 e R$ 724.

Mastermind Japan

Um dos modelos mais caros de havaiana no site Farfetch é o chinelo Mastermind Japan, parceria da marca homônima com as Havaianas. O calçado custa R$ 1.997, mas fica R$ 2.096 com o frete.

Legenda: O chinelo é uma parceria da Mastermind Japan com a Havaians Foto: Reprodução

Segundo o empreendimento, a chinela vem importada da Espanha. O portal G1 demandou o Farfetch para comentar a precificação dos itens, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

