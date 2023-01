Ônibus tomba na BR-777, no Paraná, e deixa pelo menos sete mortos

Um ônibus de viagem saiu da pista e tombou, na BR-277, em Fernandes Pinheiro, no Paraná, na madrugada desta terça-feira (31). Pelo menos sete pessoas morreram, segundo informações do g1.

O número de feridos não foi divulgado. Também não há a confirmação oficial de quantos passageiros estavam no ônibus, mas um médico que atendeu a ocorrência disse à Rede RPC que cerca de 50 pessoas estavam no veículo.

Ainda conforme o profissional de saúde, entre os mortos no acidente estão crianças. Os corpos estão sendo levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, enquanto os feridos para hospitais da cidade de Irati.

O veículo pertence à Viação Catarinense e, segundo a polícia, fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Florianópolis (SC). A empresa ainda não se manifestou.

Terceiro acidente em apenas três dias

Este é o 3º caso envolvendo acidentes de ônibus em apenas três dias no País. Na madrugada desta segunda-feira (30), veículo que transportava um time de futebol despencou de uma ponte, na BR-116, em Além Paraíba, Minas Gerais, deixando quatro mortos.

O ônibus, que levava 33 passageiros, fazia a rota do município mineiro de Ubaporanga para a cidade do Rio de Janeiro.

Já na madrugada do domingo (29), um ônibus de turismo tombou na descida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas teve ferimentos leves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e duas vítimas ficaram em estado grave.