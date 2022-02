O que é réchaud? Veja cuidados de uso do utensílio que causou a morte do filho do ex-jogador Axel

Nesta semana, morreu o filho do ex-jogador Axel e atual treinador do São Caetano, Daniel Asafe Rodrigues de Arruda, de 14 anos, vítima de um acidente doméstico enquanto manuseava um réchaud, espécie de fogareiro, no último dia 13 de fevereiro.

A fatalidade aconteceu após Daniel preencher o recipiente do réchaud com álcool em gel e o utensílio explodir. Axel e Marquinhos Pitbull, auxiliar do treinador, também sofreram queimaduras.

Com a repercussão do trágico acidente, internautas têm levantado dúvidas sobre o uso seguro do rechaud e os riscos do uso do álcool em gel na rotina, já que o item vem sendo bastante utilizado para proteção contra o coronavírus.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o tenente coronel Giuliano Rocha, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, explica que o uso de álcool em gel requer alguns cuidados, pois acidentes podem ser fatais devido à inflamabilidade do produto.

Legenda: Acidentes de queimadura com o utensílio são comuns Foto: Shutterstock

O que é rechaud?

Réchuad é uma palavra derivada do francês, que significa "aquecimento". Muito utilizado em bufês e restaurantes, é um aparelho de cozinha que funciona como um fogareiro de metal, mantendo os alimentos aquecidos por mais tempo. O réchaud pode ser encontrado em diferentes modelos e materiais, como inox, ferro, pedra sabão e porcelana.

Como funciona o rechaud?

É necessário colocar algum tipo de combustível dentro do recipiente do fogareiro. Existem algumas opções, como o álcool em gel, pastilhas de álcool sólido e velas especiais para réchauds. Geralmente, a capacidade de um fogareiro é de 300 ml, para manter o fogo aceso por, aproximadamente, uma hora e meia.

Cuidados ao manusear o rechaud

O tenente coronel afirma que o reabastecimento do réchaud só pode ser feito com abafadores e após a verificação de que a chama está completamente apagada. O ideal é a troca de réchaud, pois o simples aquecimento pode causar chamas e explosões. Durante o reabastecimento, é recomendável deixar o recipiente de álcool em gel distante.

Ainda segundo o profissional, acidentes com réchaud são comuns. Normalmente, os acidentes causam queimaduras pontuais no corpo, porém, em casos mais gaves como o de Daniel, podem ser fatais.

Legenda: Réchaud mantém alimentos aquecidos por mais tempo Foto: Shutterstock

O tenente alerta que o recipiente de álcool em gel nunca deve estar próximo a fontes de calor. Em casa, a indicação é mantê-lo longe de eletrodomésticos como fogão, forno elétrico e micro-ondas. Como o álcool é muito volátil, a tendência é que um simples aquecimento possa causar uma explosão.

Giuliano Rocha ainda explica que a chama do álcool em gel é quase imperceptível, então, por vezes, ela pode estar queimando e acontecer um aumento súbito do fogo na superfície inflamável.

Diferenças entre álcool em gel e álcool comum

Segundo o bombeiro, a liberação de gases inflamáveis do álcool em gel é mais lenta que a do álcool comum, que possui inflamabilidade mais rápida. Quanto mais sólido for o estado do álcool, mais seguro.

A recomendação é que em restaurantes seja utilizado o álcool sólido, apesar de o produtor ser, em média, 50% mais caro que o álcool comum. De modo geral, ele avalia que álcool em gel é mais seguro que o comum.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil