Filho do ex-jogador Axel morre aos 14 anos vítima de acidente doméstico

O filho do ex-jogador Axel e atual treinador do São Caetano, Daniel Asafe Rodrigues de Arruda, de 14 anos, morreu nesta segunda-feira (22), vítima de um acidente doméstico enquanto manuseava um réchaud no dia 13 de fevereiro (domingo).

A fatalidade aconteceu após Daniel preencher o recipiente do réchaud com álcool em gel e o utensílio explodir. Axel e Marquinhos Pitbull, auxiliar do treinador, também sofreram queimaduras.

Em comunicado nas redes, o São Caetano lamentou o falecimento de Daniel, atleta do Sub-14 do Azulão, prestou solidariedade ao pai e treinador Axel e decretou luto.

Confira a nota na íntegra

"É com muito pesar que o São Caetano anuncia o falecimento de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, filho do treinador Axel e nosso atleta nas categorias de base. Daniel havia sofrido um acidente doméstico há dez dias e se encontrava internado desde então em um hospital na cidade de Santos.

Hoje pela manhã ele não resistiu ao processo de recuperação e veio a entrar em óbito.

Toda a diretoria, funcionários e atletas se solidarizam com a dor de familiares e amigos e externam suas condolências neste momento de tristeza.

Mais informações sobre velório e sepultamento o clube irá divulgar nas próximas horas em seus canais oficias. Família Azulão em Luto."