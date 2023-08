Notificações de casos de Zika vírus crescem quase 44% no Brasil

As notificações de casos de Zika vírus aumentaram quase 44% no Brasil neste ano. De acordo com informações da Tv Globo, o país registrou 8.499 casos desde o início do ano até 8 de julho. Já no mesmo período do ano passado, este número foi de 5.910.

A região com o maior número de casos é o Sudeste, que teve um aumento de 1.633% de registros da doença. O Nordeste aparece em segundo lugar, com 2.937 casos. Apesar do alto número, os casos diminuíram 40% em relação à mesma época em 2022.