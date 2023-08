Mutirão para realizar renegociação de dívidas encerra nesta sexta (11); saiba como participar

O prazo para negociar dívidas, através do mutirão Renegocia, está chegando ao fim. Cidadãos que tenham contas atrasadas, de qualquer natureza ou valor, terão somente até esta sexta-feira (11) para participar da iniciativa.

Coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o mutirão está acontecendo desde 24 julho, e tenta auxiliar brasileiros que possuem dívidas, antes que as contas tornem-se impossíveis de serem quitadas.

“O Renegocia! é uma iniciativa que visa criar um ambiente favorável para que consumidores com dívidas em excesso possam renegociá-las de maneira acessível e buscar soluções para sair dessa situação. O mutirão não se limita apenas a dívidas bancárias, mas abrange também outros tipos de débito, como dívidas com o varejo”, declarou o Ministério da Justiça e Segurança Pública em comunicado.

É importante ressaltar que os consumidores não poderão negociar certas dívidas, como pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO

Mesmo que o objetivo da iniciativa seja prevenir o superendividamento, a oportunidade pode ser aproveitada por qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso, independentemente da renda ou do valor da cobrança.

COMO PARTICIPAR?

Os interessados em participar do mutirão podem acessar o portal do consumidor, ou comparecer presencialmente no órgão de defesa do consumidor mais próximo à sua localidade. Entre essas entidades, estão unidades do Procon, associações de defesa do consumidor, Defensoria Pública, e Ministério Público.