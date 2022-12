Muro de cemitério desaba e caixão entra em casa no Natal em Minas Gerais

O muro do cemitério João Gabriel da Costa no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, desabou após as chuvas e um caixão entrou em casa vizinha. Conforme o jornal O Globo, o caso aconteceu na manhã do domingo (25) de Natal, deixando alguns corpos expostos por terem sido carregados pela terra.

A casa, localizada em frente do cemitério municipal, teve dois cômodos invadidos pela terra e o restante da estrutura ainda foi afetada. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h para ir ao local.

Além do caixão, jazigos ficaram pendurados em encosta que divide os terrenos. Os restos mortais e o caixão foram retirados da residência, de acordo com o cemitério.

No momento da ocorrência, os nove moradores não estavam em casa e ninguém ficou ferido. No entanto, a residência foi interditada para avaliação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Chuvas intensas

Em meio às chuvas intensas, o estado de Minas Gerais já registrou 13 mortos. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) chegou a emitir um alerta para o risco de precipitações.

A estimativa era de um acúmulo de até 60 mm/h nas precipitações e de ventos de 100k/h em ao menos 12 estados do país na noite de Natal.

