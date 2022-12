Polícia Militar encontra materiais explosivos em área de mata no Distrito Federal

Artefatos explosivos foram encontrados pela Polícia Militar (PM) do Distrito Federal em uma área de mata na região administrativa do Gama, a cerca de 35 km do centro de Brasília, na tarde deste domingo (25). As informações são da CNN Brasil.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia, segundo a PMDF. A área foi isolada e o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais da PMDF foi acionado para confirmar se o material era de fato explosivo.

Os artefatos foram detonados pelos agentes. Além dos explosivos, foram encontrados coletes à prova de balas e cinco capas de coletes durante a operação.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, onde vão passar por perícia.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil