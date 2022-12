Motorista alcoolizado mata bebê de 1 mês em acidente no RJ

No último sábado (24), às vésperas do Natal, em Niterói, no Rio de Janeiro, um motorista que dirigia após ter consumido bebida alcoólica colidiu o veículo com outro que transportava uma família — entre ela, estava um bebê de apenas um mês de idade. Davi Marcos estava na cadeirinha quando sofreu o impacto da batida e ficou ofegante. Ele morreu depois.

O pai da criança, Vinícius Pelegrino, contou o O Globo que a família tinha ido ao shopping comprar ingredientes para a ceia de Natal e se dirigia para a casa do avô de Davi quando a colisão aconteceu.

Eles trafegavam pela estrada Francisco da Cruz Nunes, com o carro em baixa velocidade, quando outro veículo, dirigido por Lucas de Azeredo Araújo, 23, que estava alcoolizado, colidiu na parte traseira. O impacto jogou o carro da família contra um muro e, além de ter deixado Davi sem ar, feriu a esposa de Vinícius, Yasmin, na cabeça.

"Eu não estava com cinto de segurança. Lembro que a batida foi muito forte. Na hora, um médico que mora no condomínio ao lado desceu para nos ajudar. Minha esposa estava com um ferimento na cabeça e meu filho com a respiração lenta. Ele fez os primeiros atendimentos e em seguida levamos o Davi para o hospital", relatou o pai.

Lucas foi levado para a delegacia e submetido a um exame que confirmou a ingestão de álcool. Contudo, o delegado Lauro César Rangel, à frente do caso, disse ao O Globo que o motorista foi liberado e que o caso segue em investigação.

"De acordo com a legislação vigente, o autor vai responder em liberdade por homicídio culposo na condução de veículo automotor e por lesão corporal culposa. Os agentes vão ouvir os pais da criança e realizam outras diligências para esclarecer os fatos. A investigação está em andamento a fim de determinar a responsabilidade criminal do condutor", informou a Polícia Civil, em nota, ao periódico paulista.

Vinícius Pelegrino Comerciante e pai da criança Eu tenho vários sonhos na vida, mas o meu maior sonho é meu moleque, é meu filho. Hoje, ele foi tirado com um mês e quinze dias".

Legenda: Yasmin, mãe de Davi, também sofreu ferimentos devido à colisão. Foto: Divulgação

O corpo de Davi será sepultado nesta segunda-feira (26).

Reincidência

Com informações da Polícia Civil, O Globo também publicou que Lucas já havia sido indiciado por uma morte no trânsito no início deste ano. O crime aconteceu também em Niterói, no Largo da Batalha, e provocou a morte de um motociclista.

À época, Murilo Garcia Tamandaré também morreu devido à força da batida. Lucas foi indiciado, mas não foi preso. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro.