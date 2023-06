Mulheres e taxista são denunciados por morte de turista chileno no Rio de Janeiro

Um taxista e duas garotas de programa foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta segunda-feira (19) pela morte do turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo. Tuane Silva da Costa, Davina Cristina de Moraes Melo e Marcelo de Oliveira Manso irão responder pelo crime de latrocínio - quando há roubo seguido de morte.

Conforme denúncia do MPRJ, as duas garotas de programa doparam Ronald e Andrés Orellana Ruiz, que ficou ferido no dia 14 de maio, às 3h30. Sauvei Lai, promotor de justiça do caso, pediu ainda a prisão preventiva do trio.

Sauvei acredita que houve contradição no depoimento dos denunciados. "A 2ª denunciada, Davina, alegou que ela e a amiga não estavam atuando como garotas de programa, enquanto a 1ª denunciada, Tuane, relatou que estariam na região como prostitutas", relatou.

Ainda conforme Sauvei, as suspeitas já eram "figuras conhecidas na região pela prática de crime com o mesmo modus operandi, isto é, com uso de substância, vulgarmente conhecida como 'boa noite cinderela'", relatou. O promotor ainda explicou que as suspeitas atuavam em parcerias com taxistas da região.

Tuane e Davina foram presas no dia 22 de maio por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Já Marcelo foi preso no dia 1º de junho, no bairro Del Castilho.

Legenda: Trio suspeito de matar turista chileno é denunciado pelo MPRJ Foto: Reprodução

Relembre o caso

Os quatro se conheceram em um bar no Centro da cidade. As mulheres convidaram os turistas para um local mais reservado e foram de táxi até o bairro de Santa Teresa.

Marcelo era o taxista e foi também indiciado pelo envolvimento do crime. Ainda segundo o MPRJ, os homens chilenos tiveram documentos e dinheiro roubados, além de um aparelho celular. Os suspeitos jogaram Ronald e Andrés de uma altura de 8,5 metros, no Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa.

Ronald morreu três dias após a queda, em 17 de maio. Já Andrés segue internado em um hospital particular na capital fluminense e deve passar por cirurgia.