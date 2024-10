Mulher se passa por filha de militar durante 33 anos e recebe R$ 3,7 milhões em pensão

Uma mulher de 55 anos foi condenada pela Justiça Militar por fingir ser filha de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial durante 33 anos para receber pensão, na cidade de Campo Grande (MS). Ana Lucia Umbelina Galache de Souza ganhou indevidamente R$ 3,7 milhões das Forças Armadas.

Ela foi condenada nessa quarta-feira (9) a três anos e três meses de reclusão. A defesa da mulher apelou, e agora o caso está no Superior Tribunal Militar (STM). No ano passado, Ana Lucia já havia sido condenada em primeira instância a devolver os valores recebidos.

A fraude começou em 17 de outubro de 1988, e só foi descoberta em 31 de maio de 2022. Ela conseguiu enganar o Exército com a ajuda de sua avó paterna, que a levou no cartório para mudar nome e data de nascimento.

O crime foi descoberto porque a própria avó denunciou a neta à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul após ficar insatisfeita com o acordo financeiro que as duas tinham firmado.

"Em 2021, Conceição [avó], descontente com a parcela da pensão que lhe era transferida por sua neta, registrou a denúncia sobre a fraude, perante a Polícia Militar. No entanto, não chegou a ser inquirida na sindicância administrativa nem no inquérito policial, pois faleceu em maio de 2022", informou o processo do Tribunal de Contas da União (TCU)", trecho de processo ao qual o jornal O Globo teve acesso.

Veja também País Coronel cearense do Exército morre durante treinamento de salto de paraquedas em Goiás País Terceiro voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega ao Brasil

Expedicionário da 2ª Guerra Mundial foi envolvido

O militar usado para a fraude foi o ex-integrante da Força Expedicionária Brasileira (FEB) Vicente Zarate, que morreu em 1988. O golpe foi planejado dois anos antes, conforme o Superior Tribunal, pois a avó da condenada soube que o militar não teria ninguém para deixar sua pensão.

Ela mudou o nome da neta, à época com 15 anos, para Ana Lucia Zarate, no Cartório Santos Pereira, em Campo Grande, no dia 25 de setembro de 1986. A mulher ainda fez uma nova identidade e um novo Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Após a morte do expedicionário, a avó de Ana Lucia deu entrada imediatamente no pedido de pensão. Ao longo dos anos, a mulher chegou a receber mais de R$ 8 mil por mês.

“Assim agindo, a denunciada cometeu o delito de estelionato, tendo em vista que utilizou-se de sua falsa condição de dependente como meio de obter vantagens pecuniárias ilícitas, em prejuízo do erário, mantendo em erro a Administração Militar de modo continuado. Sua conduta perdurou por mais de 33 anos, de 17 de outubro de 1988 a 31 de maio de 2022, e o prejuízo causado foi contabilizado em R$ 3.723.344,07, conforme Laudo Pericial Contábil”, explicou a acusação.