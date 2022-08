Mulher lista motivos de suposto término e viraliza: 'não nasci para isso. Tenho pais milionários'

Uma sequência de mensagens de voz sobre um suposto término de relacionamento repercutiu nas redes sociais nessa quarta-feira (10). Nos áudios, a mulher lista motivos pelos quais o destinatário, identificado como "Alexandre", é incompatível com ela. Algumas das razões apontadas é o fato do homem ser de um nível social diferente e morar no Guará, Distrito Federal.

"Alexandre, você não sabe nem escrever, é ‘você vai vir’, com ‘r’. E outra coisa, nós somos de níveis sociais completamente diferentes, eu não gosto de frequentar o Guará, nunca frequentei o Guará, não vou frequentar o Guará. Você tá me entendendo?”, diz.

A mulher ainda declara que prefere frequentar locais como B Hotel e o Lago Sul, que, segundo ela, são ambientes voltados para pessoas com maior poder aquisitivo. A hospedagem citada na gravação tem diárias a partir de R$ 620.

"Eu sinto muito. Eu não piso no Guará, eu não nasci pra isso. Você mandando ‘você vai vim’, não é isso, é ‘vir’. Escuta minha mensagem anterior, sério não dá pra relacionar com pessoas de níveis culturais diferentes”, continuou.

“Cara, eu fiz mestrado fora, tenho curso superior, tenho pais milionários, tenho tudo. E tenho que ficar me rebaixando indo no Guará? Comprar frios pra ficar tomando com você numa varanda cheia de carros. Nem mesa tem na varanda. Ah, tenha dó, Alexandre”, finaliza.

No Twitter, usuários subiram a hashtag #ForçaAlexandre, em apoio ao homem.

