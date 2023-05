Mulher é resgatada de cárcere privado após enviar pedido de socorro para professora do filho em BH

Uma mulher de 30 anos que estava sendo agredida e mantida em cárcere privado em Belo Horizonte (MG) foi resgatada após enviar um bilhete para a professora do filho. As informações são do portal g1.

O recado foi enviado no caderno de atividades do filho nesta terça-feira (16). "Socorro, liga para a polícia, aí tem meu endereço. Estou sendo agredida tem 4 dias. Não manda mensagem nenhuma", escreveu a mãe.

A professora acionou a Guarda Municipal, que foi até o endereço indicado. O suspeito, de 34 anos, abriu o portão para os guardas.

Os agentes encontraram a vítima no local, que confirmou que havia enviado o bilhete no dia. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Mulher de Belo Horizonte. A vítima tinha uma medida protetiva contra ele.

Ameaças

A vítima informou aos guardas que vinha sendo agredida desde a última sexta-feira (12), quando o homem invadiu a casa dela. O suspeito deixou ela sem cárcere privado e fez várias ameaças contra ela.

O homem não aceita o fim do relacionamento de cerca de dois anos. "Ameaçava de me matar, falava que ia me matar na frente do meu filho, que não ia dar nada para ele, que ele ia para cadeia hoje e amanhã estava na rua", disse em entrevista à TV Globo.

O suspeito já havia sido preso em flagrante por ameaçar e agredir a vítima, em 26 de abril. O homem usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão.