Músico atingido dentro de casa em tiroteio tem medo de buscar ajuda no Complexo da Penha

Uma ação das polícias Civil e Militar para tentar prender suspeitos que participaram de um ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal resultou em um tiroteio, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (16). Um cavaquinista foi atingido dentro de casa e teve medo de sair da residência. As informações são do g1.

“Eu moro sozinho e tô com medo de sair e eles acharem que sou bandido e fazerem qualquer coisa comigo, mas eu preciso de ajuda. Muito difícil pegar bala aqui, mas pegou. E tô sentindo muita dor no braço esquerdo", revelou Fábio Gomes, de 42 anos, em áudio enviado a amigos.

Fábio ainda contou aos amigos que tentou fazer um torniquete, para estancar o sangue que saía do braço. O músico foi atendido no Hospital Estadual Getúlio Vargas após uma trégua no tiroteio.

O homem chegou ao local na garupa de uma moto. Os médicos que o atenderam falaram que o projétil quebrou o braço. Já o hospital informou que Fábio "apresenta quadro clínico estável".

Operação

Agentes da polícia Civil e Militar estiveram em operação conjunta nesta terça, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação visava capturar envolvidos no ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal do Cocotá, na Ilha do Governador, ocorrido na última sexta-feira (12).

Conforme as investigações, um suspeito foi preso e drogas foram apreendidas. Devido à operação, 13 escolas da rede municipal suspenderam aulas e clínicas da família deixaram de realizar visitas domiciliares.

O ataque a Caixa Econômica Federal era uma tentativa de assalto frustrada que terminou com a prisão de 11 suspeitos presos. O bando era monitorado por agentes de segurança.