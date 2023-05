Mulher grávida cai de viaduto ao ser atropelada por carro em SP

Uma mulher grávida caiu do Viaduto do Gaômetro, localizado no Centro de São Paulo, logo após ser atropelada na manhã desta terça-feira (16). Segundo o g1, a gestação é de apenas dois meses.

O acidente teria ocorrido por volta das 9h30. O socorro ocorreu pelo Helicóptero Águia, da Polícia Militar, e ela foi levada ao Hospital das Clínicas.

Informações da Polícia Militar apontavam, inicialmente, que ela era motorista do veículo no momento da batida, quando o carro se chocou contra a grade.

No entanto, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) corrigiu a informação e revelou que a vítima caminhava no viaduto quando foi atropelada e despencou de cima do local.

Os ferimentos registrados foram na cabeça e nas pernas, mas não há informações sobre o estado de saúde da mulher e os motivos do atropelamento.