Motorista morre após carro explodir enquanto era abastecido com GNV no Rio de Janeiro

Um homem morreu nesta quarta-feira (27) após o carro dele explodir enquanto era abastecido com gás natural (GNV) em um posto de combustíveis no Rio de Janeiro, na manhã dessa terça (26). Mário Magalhães da Penha tinha 67 anos e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após o acidente, mas não resistiu.

A Agência Brasil informou que Mário foi atingido ao abrir o porta-malas do veículo e foi arremessado com o impacto, conforme mostram as câmeras de segurança do estabelecimento.

G1, por sua vez, com base em relatos de frentistas, afirmou que a explosão aconteceu no cilindro de gás do veículo, que estava em "mau estado de conservação", enferrujado.

Nenhum trabalhador do posto ficou ferido. Contudo, uma mulher que passava pelo local foi atingida pelo estouro. Ela foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e recebeu alta ainda na terça.

Investigação

Segundo a Agência Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar as causas do acidente. Já foram ouvidas testemunhas e analisadas as imagens de segurança do posto. Além disso, deve ser apurado o estado de conservação do cilindro de gás do veículo.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aguarda as conclusões da perícia técnica para se posicionar sobre o caso. "O posto será autuado caso se comprove sua responsabilidade", afirmou o órgão à Agência Brasil.