Motorista invade ponto de ônibus e atropela oito pessoas no interior de São Paulo; 2 crianças morrem

Um motorista invadiu um ponto de ônibus na Estrada da Bragantina, em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, e atropelou oito pessoas, na tarde de quinta-feira (9). Com o impacto, duas crianças morreram, segundo a prefeitura da cidade.

O incidente aconteceu na Estrada da Bragantina. A Polícia Militar atendeu à ocorrência e informou que o motorista estava embriagado. Ele foi levado a um hospital da região, onde pouco depois foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Além dos menores que não resistiram aos ferimentos, uma terceira criança foi transferida em estado grave para Jundiaí. Outras duas foram liberadas. Três adultos também ficaram feridos, de acordo com o Hospital das Clínicas de Campo Limpo.

Luto oficial

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista decretou luto oficial de três dias e afirmou que está prestando apoio médico, social e psicológico aos envolvidos.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil do Estado de São Paulo para apurar a identidade do motorista e se a investigação qualificará a ocorrência como homicídio doloso.