Influenciadora Bruna Quirino é morta a facadas pelo marido na presença da filha, em São Paulo

A empreendedora e influenciadora digital Bruna Quirino, de 38 anos, foi assassinada a facadas pelo marido, Rodrigo Quirino, de 42 anos, na madrugada desta segunda-feira (6), no município de Valinhos, em São Paulo.

Conforme a Guarda Municipal, que foi a primeira autoridade a atender a ocorrência, a filha do casal, de 20 anos, presenciou o pai esfaqueando mãe. O suspeito cometeu suicídio em seguida. As informações são do Uol.

Bruna Quirino

Conforme o comandante Aparecido Ignácio, ela ouviu gritos por volta das 23 horas do domingo (5). Ao entrar em um cômodo da casa da família, “viu a mãe sendo esfaqueada”.

“Em seguida, o pai tentou ir atrás dela, mas a jovem se escondeu no quarto. Bruna, então, tentou sair da sala para fugir, mas caiu na escadaria", relatou. O suspeito teria corrido atrás da filha. Mas, ao ver a mulher morta, cometeu suicídio com a mesma faca que a matou.

A jovem, que entrou em estado de choque e precisou ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), não teve condições psicológicas para prestar depoimento oficialmente. O crime foi registrado no Distrito Policial como homicídio, suicídio e tentativa de homicídio

Ainda de acordo com o comandante Aparecido, durante a ocorrência, ela falava “que não entendia o que aconteceu, que eles nunca brigavam".

"Hair influencer", Bruna dava dicas de cuidados de beleza e cabelo. No Instagram, possuía mais de 32 mil seguidores. O marido era sócio em seu salão de beleza, em Valinhos.