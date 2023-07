Motociclista morre após ter pescoço cortado por linha de cerol em São Paulo

Um motociclista de 52 anos morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de cerol, em Sumaré, no interior de São Paulo. O frentista Cremildo Aparecido Ferraz estava com a esposa no veículo, no fim da tarde de quinta-feira (20). O responsável pelo cerol não foi localizado.

As informações são do g1. A esposa de Cremildo contou a Polícia Civil que o casal estava voltando pra casa de um supermercado quando o crime ocorreu.

A esposa do motociclista pediu ajuda quando percebeu o corte e comerciantes tentaram estancar o sangue. O resgate foi acionado, o homem chegou a ser socorrido em uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental no 2º Distrito Policial de Sumaré.