Cervejaria Backer deve indenizar vítimas de contaminação em R$ 500 mil; 10 pessoas morreram

A Cervejaria Backer, marca gerida pela Cervejaria Três Lobos, entrou em acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para indenizar as vítimas de intoxicação por dietilenoglicol que consumiram a cerveja Belorizontina. Em 2020, dez pessoas morreram por conta da bebida, enquanto outras ficaram com sequelas, como surdez, paralisia e problemas renais.

Conforme o Uol, a Cervejaria pagará R$ 500 mil para cada vítima, assim como R$ 150 mil para cada familiar de primeiro grau dos atingidos. Os parentes receberão por danos morais. A empresa irá pagar R$ 1,5 milhão ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor por danos morais e sociais coletivos.

O acordo ainda inclui o pagamento de:

Medicamentos das vítimas sobreviventes;

Acompanhantes;

Tratamento psicológico das vítimas;

Coparticipações de planos de saúde;

Acompanhamento de familiares de primeiro grau.

A indenização inclui o também o ressarcimento dos gastos de transporte, alimentação, e todos os outros gerados do início da internação até o fim do tratamento.