Morre jornalista João Leite Neto, ex-apresentador do Cidade Alerta, aos 80 anos

O jornalista João Leite Neto, que ficou famoso nos anos 90 por apresentar programas policiais como 'Cidade Alerta' e 'Aqui, Agora', morreu nesta terça-feira (7), em Curitiba, aos 80 anos de idade. Ele estava há um mês internado em um hospital para tratar um câncer que começou na vesícula. Informações são do G1.

Em comunicado enviado aos amigos, a família do jornalista lamentou a perda. "É com profundo pesar que informamos o falecimento do renomado jornalista João Leite Neto, ex-apresentador do programa 'Cidade Alerta'. João dedicou sua vida ao jornalismo, informando e guiando a população com sua voz carismática e sua paixão pela verdade. Seu legado perdurará na memória de todos aqueles que acompanharam sua carreira brilhante e sua dedicação incansável a contar as histórias que moldam nosso mundo", escreveu.

Segundo o G1, o velório do jornalista será em São Paulo, no Cemitério do Morumbi, nesta quarta-feira (8). Ele era casado com Valéria Amaral e deixa quatro filhos.

No Instagram, o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, homenageou o amigo. "Hoje, nos despedimos de você, mas suas memórias e alegria sempre viverão em nossos corações. Sua partida deixou um vazio que nunca poderá ser preenchido, sentiremos sua falta todos os dias. Você era uma luz brilhante em nossas vidas, e sua bondade e generosidade nunca serão esquecidas. Descanse em paz, querido amigo. Que o céu tenha ganhado um anjo maravilhoso", desabafou.

Quem era João Leite Neto?

Nascido em Itaporanga, no interior de São Paulo, João Leite Neto era comunicador e político. Ele foi apresentador de programas como 'Cidade Alerta' e 'Aqui, Agora', na Record e no SBT, e travava uma luta contra o câncer há um tempo.