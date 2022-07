Michelle Giannella, chefe da Gazeta, é acusada de pedir a subordinados troca de nudes por matérias

Produtores e repórteres da TV Gazeta acusam a gerente do departamento de Esportes da emissora paulista de orientá-los a enviar fotos seminuas a assessores de imprensa ou atletas em troca de entrevistas. Michelle Gianella, que assumiu o posto em 2019, nega tal conduta. As informações são do portal Uol.

Uma jornalista, cuja identidade foi preservada, relatou que Michelle dava a orientação com "sorriso no rosto". "Me senti uma incompetente que só conseguiria trabalhar se mostrasse o corpo", disse à reportagem.

O ex-repórter da Gazeta, Guilherme Camarda confirmou que chegou a presenciar um dos episódios. Segundo afirmou, a jornalista pediu para a subordinada enviar "uma foto de biquíni para conseguir entrevista".

Michelle, por sua vez, negou a orientação, a qual chamou de "mentira". "Estou há 24 anos neste trabalho e nunca usei o meu corpo para me expor ou para conseguir alguma coisa com algum atleta. Pelo amor de Deus, gente, não tem isso", esclareceu.

A jornalista apresenta diariamente o "Gazeta Esportiva" desde 2000. Três anos depois também assumiu o comando do "Mesa Redonda", aos domingos. Já em 2019 foi alçada ao posto de gerente do departamento de Esportes.

Denúncias de assédio moral

Nesse intervalo como contratada da emissora, funcionários se queixam de que ela tenha praticado assédio moral em várias ocasiões. Michelle teria falado em reunião aberta que o atestado médico apresentado por um repórter era falso. Outro foi demitido após desenvolver quadro de depressão por causa da conduta da chefe.

Em nota, a Gazeta negou a existência de reclamações no RH contra Michelle. "São infundadas as acusações de assédio moral no departamento de esportes. Não há registros internos e no âmbito jurídico sobre o tema, que chegaram ao nosso conhecimento apenas por intermédio da imprensa".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil