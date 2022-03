Menino faz primeiros socorros para salvar mãe antes da chegada do Samu: 'foi um herói', diz médico

Giulio Cassio, um menino de apenas 11 anos, foi chamado de herói após prestar primeiros socorros à mãe diabética, enquanto equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegavam à residência da família, localizada em Botucatu, São Paulo. A desenvoltura do garoto em salvar a mãe na emergência chamou a atenção da equipe médica.

No último fim de semana, a criança se deparou com a familiar, uma auxiliar de enfermagem, desmaiada em casa. Segundo o portal G1, a mulher é diabética e perdeu os sentidos durante uma crise de hipoglicemia. Giulio, então, resolveu ligar para o Samu para pedir ajuda.

Uma viatura foi acionada e a orientação do serviço foi que a criança apenas "aguardasse a chegada da viatura", mas o menino não esperou e tomou a iniciativa de desligar a bomba de insulina e prestar os primeiros socorros.

"Ele foi um herói, o menino tem todo o perfil de um socorrista, ele pode ser considerado um socorrista mirim", afirma Carlos Costa, um dos socorristas que atendeu a ocorrência.

Giulio cursa o sexto ano do ensino fundamental e é um aluno dedicado. Quando crescer, ele quer ajudar a salvar mais vidas, disse a mãe ao G1. O carrinho favorito do garoto é uma viatura do Samu, que ele ganhou de presente quando tinha apenas dois anos.