Menino de cinco anos morre após beber veneno em garrafa de refrigerante

Um menino de cinco anos morreu três dias após beber veneno deixado em garrafa de refrigerante. O consumo da substância aconteceu no último sábado (31), em uma chácara que vivia com a mãe e padrasto, em Vila Reis, zona rural de Apucarana, Paraná. As informações são do g1.

Conforme o Instituto Médico Legal, o óbito da criança foi registrado na terça-feira (3), em hospital. Os parentes estão sendo investigados pela Polícia Civil por homicídio culposo, em que não há intensão de matar.

Em depoimento à polícia, dado na quinta-feira (5), a mãe relatou ter estranhado a embalagem, enquanto o padrasto afirmou ter gritado ser veneno enquanto o menino bebia a substância.

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, acrescentou que o padastro justificou que o veneno seria usado em horta, na propriedade rural. Ambos estão soltos.

Maus-tratos

O casal ainda está sendo investigado por suspeita de maus-tratos contra o menino porque este não estava matriculado em escola. Uma denúncia anônima reportou o caso para o Conselho Tutelar de Apucarana.

Marcus Felipe concluirá inquérito depois de exames periciais.