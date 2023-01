Guia turístico é morto a facadas no Centro do Rio de Janeiro; suspeitas são presas

Duas mulheres suspeitas de matar a facadas um guia turístico no Centro do Rio de Janeiro foram presas nesta sexta-feira (6). O crime aconteceu na madrugada da última quarta (4). Informações são do G1.

De acordo com imagens capturadas por uma câmera de segurança, Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, 31, voltava do trabalho para casa, a pé, quando foi abordado pela dupla, que estava em uma moto sem placa.

As mulheres apontaram uma arma para o guia turístico e exigiram seus pertences. Ele chegou a entregar uma bolsa e um celular, mas, depois, reagiu ao assalto e entrou em uma luta corporal com as criminosas. Uma das assaltantes, que pilotava a motocicleta, tinha uma faca e golpeou Daniel várias vezes.

Durante a briga, algumas pessoas chegaram a se aproximar. No entanto, segundo o G1, com informações da Polícia e de testemunhas, a dupla tentou convencer essas pessoas de que Daniel era o ladrão e tinha agredido as duas.

Tanto que, mesmo ferido, o homem chegou a pedir ajuda a um taxista que trafegava pela rua, mas o condutor arrancou e foi embora.

Morreu perto do hospital

Daniel foi encontrado morto na Praça da República, a poucos metros de onde aconteceu o crime, quase em frente ao Hospital Souza Aguiar, segundo o G1. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou morte por hemorragia pulmonar.

Além disso, a Polícia constatou que a arma utilizada na ação criminosa era falsa. E que tanto o simulacro como a faca foram encontradas próximas ao local do crime e devem passar por perícia.

O crime foi registrado como latrocínio.