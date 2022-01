Menina de 10 anos viraliza nas redes sociais após apelo por vacinação: 'pensem em todas as crianças'

O apelo de uma menina em Londrina, no Paraná, viralizou nas redes sociais após ela fazer um convite à vacinação de crianças contra a Covid-19. Com lágrimas nos olhos, Olga Damas, de 10 anos, disse que desde março de 2020, início da pandemia no Brasil, não consegue ir presencialmente à escola. A falta de convívio com os colegas a fez se sentir sozinha.

"Nesses últimos dois anos eu não voltei pra escola, nem quando tinha voltado para o presencial. E nesses últimos anos eu acabei ficando muito sozinha, não tinha amigos. Eu sei que quando eu tomar a segunda dose, até a terceira, eu sei que eu vou voltar para a escola e eu vou fazer novos amigos, e eu vou ser mais feliz. Por favor, se vacinem", pediu.

Olga insistiu ainda para haver adesão em massa à imunização. A estudante avalia que a responsabilidade coletiva evitará o sofrimento das crianças.

"Não pensem só em vocês. Pensem em todas as crianças que estão neste mundo, porque elas precisam da ajuda de vocês. Se vocês não se vacinarem, a gente vai sofrer mais do que vocês, por favor".

Vacinação pediátrica

O pedido de Olga ocorreu na mesma semana em que o Brasil iniciou a aplicação de doses pediátricas da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Esta faixa etária teve a vacinação aprovada pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 16 de dezembro de 2021.

Inicialmente, o Ministério da Saúde tentou barrar a imunização, mas cedeu e incluiu o público no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação em 6 de janeiro último.

O Ceará começou a campanha de vacinação no sábado passado (15). A primeira criança vacinada foi uma estudante de 11 anos da rede pública de Fortaleza. O acesso ao imunizante ocorre mediante cadastro obrigatório do Saúde Digital, plataforma de agendamento da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).