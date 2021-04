O concurso 2.366 da Mega-Sena sorteia um prêmio acumulado de R$ 28 milhões, nesta quarta-feira (28).

As seis dezenas serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Conforme a Caixa, caso o valor do prêmio fosse aplicado na poupança renderia no primeiro mês mais de R$ 44.520,00.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

COMO APOSTAR NA MEGA-SENA

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

QUAIS OS NÚMEROS QUE MAIS SÃO SORTEADOS NA MEGA-SENA?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

> Confira as dezenas mais sorteadas

MAIORES PRÊMIOS DA MEGA-SENA

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2020, quando foi pago um valor de R$ 325.250.216,43 milhões, o maior da história da loteria.