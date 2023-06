Médico que receitou sorvete e 'Free Fire' para crianças com sintomas gripais é readmitido

O médico que receitou sorvete de chocolate e o jogo 'Free Fire' para uma criança com sintomas gripais foi readmitido pela Prefeitura de Osasco nesta quarta-feira (31). O caso repercutiu nas redes sociais nesta semana.

O menino de 9 anos foi atendido na UPA Jardim Conceição. O médico receitou cinco medicamentos diferentes e, no fim da prescrição, 'sorvete de chocolate 2x ao dia + free fire diário'.

Legenda: A mãe alega que o médico passou medicamentos sem nem sequer examinar o filho antes Foto: Foto enviado por Priscila da Silva Ramos ao G1

A mãe do menino, Priscila da Silva Ramos, disse ao portal g1 que sentiu que o médico debochou dela e do filho e não explicou para que serviam os medicamentos. "Como meu filho vai tomar sorvete de chocolate? Ele está com a garganta inflamada", questionou.

Segundo Priscila, o profissional chegou a perguntar ao menino se ele preferia sorvete de chocolate ou morango. A criança estava sentindo dor de garganta, tontura e episódios de vômito.

A mãe divulgou a receita nas redes sociais e, após a repercussão, o médico foi desligado da unidade. Segundo a Prefeitura de Osasco, o desligamento ocorreu devido à conduta indevida do profissional.

Readmissão

A recontratação do médico foi formalizada na quarta-feira, a pedido do prefeito Rogério Lins, segundo divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo.

Em novo posicionamento, a Prefeitura afirma que o médico prescreveu toda a medicação necessária ao paciente. A administração aponta que o médico "quis humanizar o atendimento" ao receitar o sorvete e o jogo.

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) iniciou um processo interno para apurar o caso.