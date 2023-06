Bebê finge desmaio para não receber limpeza nasal e viraliza na web; veja vídeo

Uma bebê de 10 meses, Maria Helena, viralizou nas redes sociais após a mãe, Marina Marinho, divulgar o momento em que ela finge desmaio ao receber uma lavagem nasal. Elas vivem no Rio de Janeiro.

Divulgado em 23 de maio, o vídeo tem mais de 26 mil visualizações no Tiktok e foi republicado em outras redes sociais. Segundo Marina, a filha sempre usa a tática para fugir da limpeza no nariz.

"A Globo está perdendo essa atriz. Será que já é hora de colocar em um curso de teatro ou está cedo?", brincou a mãe na legenda da publicação.

Nas imagens, a pequena Maria Helena "se joga" ao ver que a mãe aproxima a siringa de limpeza do nariz dela.

Diversas mães se identificaram com a reação da bebê e muitos ficaram encantados com a pequena. Com a repercussão do vídeo, Marina e Maria participaram do programa "Encontro" nesta quinta-feira (1º).