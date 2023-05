Médico receita sorvete de chocolate e 'Free Fire' para menino com sintomas gripais em SP

Um médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Conceição, em Osasco, na Grande São Paulo, receitou sorvete de chocolate e o jogo "Free Fire" para uma criança de nove anos que chegou ao local com sintomas gripais. Segundo o G1, que publicou a informação, o caso aconteceu na madrugada do último dia 18.

A mãe do menino, Priscila da Silva Ramos, disse ao portal que sentiu que o médico debochou dela e do filho. "Como meu filho vai tomar sorvete de chocolate? Ele está com a garganta inflamada", questionou.

Embora o médico também tenha prescrito amoxicilina, ibuprofeno, prednisolona, acetilcisteína e dipirona, a mãe contou que ele não explicou para que serviam os medicamentos e não examinou a criança. Apenas ficou sentado atrás da mesa e perguntou ao menino o que ele estava sentindo e se preferia sorvete de chocolate ou morango.

Legenda: A mãe alega que o médico passou medicamentos sem nem sequer examinar o filho antes Foto: Foto enviado por Priscila da Silva Ramos ao G1

Como a criança optou por "chocolate", "o médico prescreveu na receita: sorvete de chocolate duas vezes ao dia mais Free Fire diariamente", contou Priscila. Segundo ela, o filho estava com "tosse, gripe muito forte, dor de garganta, tonturas e começou a vomitar" próximo ao horário em que foi levado para a UPA.

Médico foi desligado da unidade

Segundo o G1, o médico tem CRM ativo no Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), mas sem especialidade registrada. No carimbo da receita, porém, ele se identifica como neurologista.

Em nota ao site, a Prefeitura de Osasco afirmou que o menino chegou à unidade com um quadro de nasofaringite aguda e, conforme o prontuário, não havia sinal de gravidade da doença.

"O médico refere ter prescrito o sorvete para alívio da dor, já que a ingestão de gelado exerce efeito anestésico e assim a criança conseguiria se alimentar durante a fase aguda da doença", explicou a gestão municipal.

Além disso, devido à conduta indevida do profissional, bem como a falta de explicação sobre os procedimentos adotados e os remédios prescritos, a Prefeitura afirmou que o médico foi desligado do quadro de prestadores de serviços.

O Cremesp também deve iniciar um processo interno para apurar o caso.