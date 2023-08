Médica é encontrada morta dentro de mala em apartamento no interior de SP

Uma médica foi encontrada morta dentro de uma mala no próprio apartamento, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta sexta-feira (18).

O desaparecimento da vítima foi reportado à Polícia Militar de SP por uma mulher que disse ser amiga dela.

O porteiro do prédio informou que a médica não saiu do prédio. Os policiais entraram no apartamento e encontraram a mulher morta e esquartejada dentro da mala.

Ainda não há informações sobre a possível motivação do crime. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.