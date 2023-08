Filha de fisiculturista morto em incêndio apresenta melhora e responde a estímulos da mãe

A filha do fisiculturista Hugo Sérgio Andrade do Nascimento, que morreu em um incêndio no Rio de Janeiro, apresentou melhora e responde a estímulos da mãe.

A menina de 6 anos teve 70% do corpo queimado e foi salva pelo pai do incêndio no apartamento da família. Hugo também retirou a esposa, Larissa Mello, e o cachorro.

O estado de saúde da criança foi atualizado por Larissa em suas redes sociais. "Tô cheia de novidades boas. [Minha filha] hoje tá bem menos sedada e ela de fato acordou. A gente brincou, fiz cosquinha no pé dela, porque ela ama cosquinha", disse em seu perfil no Instagram.

"A gente riu, a gente brincou. Expliquei a ela que mamãe ia em casa pegar roupinha e ela super entendeu; 'falou eu te amo'. Vocês não têm noção da minha felicidade", continuou a produtora.

A criança permanece internada desde o incêndio, que ocorreu em 29 de julho. Hugo Sérgio, que tinha 30 anos, acabou ficando preso aos escombros e não resistiu aos ferimentos.

Incêndio em apartamento

O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli aponto que o caso foi um 'acidente termoelétrico'. O documento obtido pelo g1 aponta que Hugo foi encontrado morto no quarto.

O fogo teria sido originado "em instalação elétrica com cabeamento de extensão para múltiplas tomadas”, na sala do apartamento, em lugar próximo à televisão.